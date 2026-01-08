В Тбилиси проверяют информацию о нахождении граждан Грузии на задержанном США танкере

08.01.2026 16:19





«По данным открытых источников, в составе экипажа танкера Marinera, задержанного США в Атлантическом океане 7 января 2026 года, находятся 28 моряков, включая шестерых граждан Грузии, один из которых, по распространённой информации, является капитаном судна. В экипаже также находятся 20 граждан Украины и два гражданина Российской Федерации», — говорится в заявлении Агентства морского транспорта Грузии.



«По имеющейся информации, данный танкер был задержан США по обвинению в возможном нарушении международных санкций, введённых против Венесуэлы. Агентство морского транспорта в настоящее время уточняет фактические обстоятельства, включая идентификацию судовладельца и сбор информации о грузинских членах экипажа», — отмечается в заявлении.



Напомним, что танкер Marinera, который плавал под российским флагом, был задержан американскими военными 7 января. Известно, что ранее судно называлось Bela 1 и внесено в «чёрный список» Министерства финансов США за перевозку нефти из Ирана, Венесуэлы и России.



Согласно имеющейся информации, танкер Bela 1, который ранее плавал под флагом Гайаны, ещё 20 декабря вошёл в Карибское море. Береговая охрана США потребовала остановки судна и его досмотра, однако экипаж не подчинился и направился к Атлантическому океану, за ним последовали несколько американских кораблей.



30 декабря экипаж сменил флаг Панамы на российский, и танкер был зарегистрирован в российском морском реестре под названием Marinera. После этого 31 декабря Россия направила США официальную ноту с требованием прекратить преследование судна, а к танкеру были направлены несколько российских военных кораблей и подводная лодка. Несмотря на это, американские военные всё же задержали судно: с борта Bela 1 на танкер были высажены американские морские десантники с вертолёта. Как сообщают зарубежные СМИ, российские военные корабли находились рядом с танкером, но не предприняли никаких действий.



При этом власти США заявляют, что членам экипажа задержанного судна будут предъявлены уголовные обвинения.





