В Иране продолжаются протесты и столкновения

08.01.2026 16:19





В Иране уже одиннадцатый день продолжаются протестные акции и столкновения.



Как сообщает BBC со ссылкой на информационное агентство «Фарс», близкое к Корпусу стражей исламской революции, в городе Лордеґан, расположенном на юго-западе страны, вооружённые лица убили двух полицейских.



В социальных сетях распространяются видеозаписи, на которых видны столкновения между правоохранительными органами и участниками протестов. Слышны выстрелы. На кадрах также зафиксировано, как полиция и представители сил безопасности применяют слезоточивый газ для разгона демонстрантов. В ответ активисты бросают в силовиков камни.



По данным базирующегося в США центра по защите прав человека, протестные акции охватили 111 городов и населённых пунктов в 31 провинции Ирана. Сообщается о гибели 34 демонстрантов и четырёх сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, задержаны 2 200 участников протестов.



Акции в Иране начались 28 декабря. Изначально на улицы Тегерана вышли продавцы магазинов, чтобы выразить недовольство обесцениванием иранской валюты, позже к ним присоединились студенты.



В результате повторного введения санкций против страны из-за иранской ядерной программы иранский риал в прошлом году рекордно обесценился по отношению к доллару, а уровень инфляции в стране достиг 40 %.





