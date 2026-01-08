Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Иране продолжаются протесты и столкновения


08.01.2026   16:19


В Иране уже одиннадцатый день продолжаются протестные акции и столкновения.

Как сообщает BBC со ссылкой на информационное агентство «Фарс», близкое к Корпусу стражей исламской революции, в городе Лордеґан, расположенном на юго-западе страны, вооружённые лица убили двух полицейских.

В социальных сетях распространяются видеозаписи, на которых видны столкновения между правоохранительными органами и участниками протестов. Слышны выстрелы. На кадрах также зафиксировано, как полиция и представители сил безопасности применяют слезоточивый газ для разгона демонстрантов. В ответ активисты бросают в силовиков камни.

По данным базирующегося в США центра по защите прав человека, протестные акции охватили 111 городов и населённых пунктов в 31 провинции Ирана. Сообщается о гибели 34 демонстрантов и четырёх сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, задержаны 2 200 участников протестов.

Акции в Иране начались 28 декабря. Изначально на улицы Тегерана вышли продавцы магазинов, чтобы выразить недовольство обесцениванием иранской валюты, позже к ним присоединились студенты.

В результате повторного введения санкций против страны из-за иранской ядерной программы иранский риал в прошлом году рекордно обесценился по отношению к доллару, а уровень инфляции в стране достиг 40 %.


