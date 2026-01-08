|
Тбилисский городской суд оставил в силе заочный арест Георгия Гахария
08.01.2026 16:19
Судья Тбилисского городского суда Нато Худжадзе оставила в силе меру пресечения в виде заочного ареста в отношении экс-министра внутренних дел Георгия Гахария. Перед этим судья выслушала ходатайства сторон о приобщении доказательств к делу о разгоне акции 20 июня. Согласно решению суда, доказательства стороны защиты, касающиеся публичных заявлений Бидзины Иванишвили, Ираклия Кобахидзе, Мамуки Мдинарадзе, Вахтанга Гомелаури и Теи Цулукиани, к материалам дела приобщены не были.
В то же время доказательства, представленные стороной обвинения, судья полностью приобщила к делу.
Напомним, по делу 20 июня Георгию Гахария предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса Грузии, подразумевающим умышленное причинение вреда здоровью более чем двум лицам, а также превышение служебных полномочий лицом, занимающим государственную политическую должность. Указанные деяния предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 13 лет.
