Папуашвили: Тезис о превосходстве Украины и Молдовы на пути в ЕС – унижение грузинского народа

08.01.2026 16:20





Разговоры о том, что Киев и Кишинев в чем-либо опережают Тбилиси являются насмешкой над грузинским народом. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.



«Что касается Украины и Молдовы, в этом контексте, при сравнении Грузии с Украиной и Молдовой, это даже несправедливостью не назовешь – это просто насмешка над грузинским народом. Это насмешка над грузинским народом, когда говорят так, будто бы Украина и Молдова в каком-то объективном смысле опережают Грузию. Разумеется, они впереди лишь в обниманиях с брюссельской бюрократией. В этом мы им не соперники. Они обнимаются, потому что выполняют все задания, которые им дают неизбранные бюрократы. В этом мы действительно уступаем. Однако по всем другим параметрам мы их превосходим – по уровню экономического развития и по качеству демократических институтов», – сказал Папуашвили журналистам.



По его мнению, несправедливые оценки являются частью «антигрузинской риторики со стороны ЕС и брюссельских институтов», а также продолжением «нападок на грузинский народ и его право выбирать собственное правительство. «Мы видели прямое вмешательство Брюсселя с целью смены власти в Грузии извне», – добавил спикер.



Грузия подала заявку на вступление в ЕС в марте 2022 года, практически одновременно с Украиной и Молдовой. Киев и Кишинев получили статус стран-кандидатов в июне того же года, а Тбилиси стал кандидатом только в декабре 2023 года. Позже Еврокомиссия (ЕК) определила девять шагов, которые Тбилиси должена предпринять для продвижения к открытию переговоров. Среди них были требования о преодолении политической поляризации, обеспечении справедливого избирательного процесса и судебной системы, а также приведении внешней политики страны в соответствие с курсом Брюсселя.



Но в Тбилиси с выполнением рекомендаций не спешили – их называли шантажом, а Запад обвиняли в желании отрыть в Грузии «второй фронт». Отношения правящей «Грузинской мечты» с Брюсселем окончательно испортились в апреле 2024 года на фоне одобрения закона об иноагентах. Евросоюз приостановил процесс приема Грузии и заморозил часть финансовой помощи правительству и отказался от всех контактов на высшем уровне. Европарламент не признал результаты парламентских выборов в Грузии 2024 года, согласно которым ГМ победила. Тогда же в «Грузинской мечте» заявили, что как минимум на четыре года снимают с повестки вопрос об открытии переговоров по членству страны в ЕС.



В своем последнем отчете о расширении Еврокомиссия заявила, что Грузия лишь формально остается страной кандидатом, одновременно дав положительную оценку пути в ЕС Украины и Молдовы.



Новости Грузии

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





