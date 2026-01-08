Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Члены семьи и родственники Гиги Авалиани проводят акцию протеста у здания прокуратуры Грузии


08.01.2026   17:44


Члены семьи погибшего Гиги Авалиани, правозащитники и сочувствующие граждане проводят акцию протеста у здания прокуратуры Грузии.

Участники акции требуют отставки генерального прокурора Грузии Георгия Гваракидзе и заявляют, что «необходимо провести эффективное расследование убийства Гиги Авалиани».

Кроме того, как заявила адвокат Заза Хатиашвили, членам семьи Гиги Авалиани не предостваляют материалы уголовного дела. По его словам, если генеральный прокурор не уйдет в отставку, 17 января мать Гиги Авалиани объявит голодовку.

«Мы требуем проведения эффективного расследования по этому делу и привлечения всех виновных к ответственности. Мы установили для прокуратуры крайний срок для проведения эффективного расследования. Сегодня вместе с потерпевшей Экой Купатадзе мы приняли решение и требуем отставки генерального прокурора Георгия Гваракидзе», — заявил Заза Хатиашвили.






