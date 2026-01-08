Датунашвили: «Грузинская мечта» давно игнорирует выводы Венецианской комиссии

«Грузинская мечта» хочет, чтобы Грузия не была членом ни одной организации, которая могла бы оказывать на неё давление, заявил представитель партии «Лело — для сильной Грузии» Тазо Датунашвили.



По его словам, «Грузинская мечта» также хочет выйти из Совета Европы.



«Венецианская комиссия обладает более чем достаточным влиянием, чтобы делать правильные выводы о законах автократического режима Грузии. Приведение в пример Америки — это еще один аспект в отношении Грузии. «Грузинская мечта» давно игнорирует выводы Венецианской комиссии, вход или выход Америки не имеют к этому никакого отношения. Это просто дополнительный пропагандистский шум, которым они пытаются оправдать своё негодяйство.



Что касается нашего участия в обсуждении запрета партий, мы первыми подали конституционную жалобу. Мы будем бороться, подадим в суд на «Грузинскую мечту» и объявим весь этот процесс неконституционным. Мы не собираемся уступать без борьбы какую-либо позицию, несмотря на то, что мы живем в диктаторском режиме и Конституционный суд не обладает никакой институциональной властью. Мы будем бороться до конца, бороться на улицах, в партийной деятельности, и мы будем бороться, в том числе правовым путем, несмотря на то, что мы живем в неправовом государстве», — заявил Датунашвили.



Отметим, президент США Дональд Трамп подписал президентский меморандум, предусматривающий уход из Соединенных Штатов из 66 международных организаций. В число этих организаций входит Венецианская комиссия Совета Европы.



Вместе с этим, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил: «Венецианская комиссия превратилась в политического комментатора, и именно это подтвердили США, оставив Комиссию с обоснованием, что она является бесполезной и расточительной организацией».





