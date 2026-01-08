МИД Грузии по делу о танкере: На данном этапе не поступало сведений о задержании граждан Грузии

В Министерстве иностранных дел Грузии заявляют, что в ведомство не поступало сведений о задержании граждан Грузии, которые могли быть в составе экипажа танкера Marinera.



По их данным, ведомство проводит соответствующую работу для уточнения информации, распространенной в открытых источниках.



«Министерство иностранных дел Грузии проводит соответствующую работу для уточнения распространенной в открытых источниках информации о присутствии граждан Грузии в составе экипажа танкера Marinera, задержанного США в Атлантическом океане 7 января 2026 года. На данном этапе в Министерство иностранных дел не поступало сведений о задержании граждан Грузии», - говорится в заявлении МИД.



Для справки, согласно информации, распространенной российскими СМИ, капитан задержанного США нефтяного танкера, шедшего под российским флагом, является гражданином Грузии. По их данным, экипаж танкера состоит из 28 человек, из которых 20 - граждане Украины. Шесть человек, включая капитана, являются гражданами Грузии, а двое - гражданами России.



Напомним, 7 января США задержали в Атлантическом океане связанный с Венесуэлой танкер под российским флагом.





