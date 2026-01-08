Ряд республиканцев в Конгрессе раскритиковали посягательства Трампа на Гренландию

Ряд представителей Республиканской партии в Конгрессе США раскритиковали заявления администрации Трампа о стремлении к контролю над Гренландией и намеки на возможность даже силового сценария.



Как сообщает "Европейская правда", комментарии появились в их X, а также в эфирах американских телеканалов.



Сенатор-республиканец Джон Кертис заявил, что администрации Трампа пора "нажать на тормоза" с угрозами так или иначе взять Гренландию под контроль.



"Укрепление нашего партнерства с Данией и Гренландией и сотрудничество с нашими союзниками для обеспечения безопасности в Арктике – в национальных интересах Америки. Военная сила – неуместный, ненужный вариант и то, чего я не поддерживаю. Полный "стоп", – написал он.



Республиканец из Палаты представителей Дон Бейкон отметил, что взятый администрацией курс в отношении Гренландии разрушает отношения с партнерами и противоречит стремлениям гренландцев.





"Это ужасно. Гренландия – наш союзник в НАТО. У нас уже есть база в Гренландии, и мы можем развернуть их хоть пять... Дания – один из наших ближайших друзей. Они потеряли больше всего военных на душу населения во время боевых действий в Афганистане и Ираке – когда сражались за нас... Все это злит наших союзников в НАТО, сеет недоверие – и не дает никаких преимуществ", – подчеркнул он в эфире CNN.



Пожалуй, самая острая критика прозвучала от сенатора Тома Тиллиса. В речи в Сенате он заявил, что "устал от глупых" и хотел бы, чтобы вокруг Трампа оказались способные на умные советы, "чтобы у него было хорошее наследие" в истории.



"Весь этот абсурд, происходящий вокруг Гренландии, отвлекает от хороших вещей, которые он (Трамп) делает. Аматоры, которые придумали, что это хорошая идея, должны были бы лишиться своих должностей", – заявил Тиллис.



Позже в эфире он набросился на старшего советника Белого дома Стивена Миллера, который отличился особенно прямолинейными заявлениями по поводу Гренландии.



"Миллер должен либо заняться тем, в чем он хорошо разбирается, либо покинуть свой пост", – подчеркнул Тиллис. Он подчеркнул, что НАТО и лояльность союзников крайне важны для США, а действия, которые это разрушают, – "сигнал для Путина, что он побеждает".



"Мы должны очень четко говорить о том, что наша мощь, наша способность проецировать силу для противостояния Путину, России, Китаю, Ирану – все это основано на уникальном потенциале, который мы имеем благодаря НАТО", – подчеркнул сенатор.





"Вторгнуться в Гренландию, атаковать ее суверенитет – территорию нашего союзника в НАТО – было бы максимальной глупостью. А президент Трамп – не "максимально глупый", как и Марко Рубио", – заявил сенатор Джон Кеннеди.



Напомним, после молниеносной операции в Венесуэле в минувшие выходные президент США Дональд Трамп снова активно заговорил о желании контролировать Гренландию. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США и его советники обсуждают ряд вариантов приобретения Гренландии и что "привлечение американских вооруженных сил всегда является одним из вариантов".



Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что силовая аннексия Гренландии Соединенными Штатами, если бы такое произошло, означала бы конец НАТО.



По данным СМИ, в Европе серьезно восприняли заявления и разработают несколько вариантов противодействия захвату Гренландии США, а у Трампа разрабатывают соглашения для реализации его видения в отношении Гренландии.





