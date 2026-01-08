Движение «Площадь Свободы» представило «план переходного этапа»

Политическое движение «Площадь Свободы» представило у Верховного суда «план переходного этапа».



План включает видение того, как они представляют справедливую избирательную среду; какие шаги следует предпринять в первые 100 дней после смены власти и как будут восстановлены конституционный порядок, справедливость и сильные институты.



Представители движения заявляют, что сегодня Грузия «находится в глубоком политическом и институциональном кризисе». По их оценке, «захват власти и неконтролируемая власть» ослабили государство и «разрушили доверие граждан».



По их же словам, в условиях «нелегитимного правления» страна оказывается в изоляции, что, по их словам противоречит мирному, достойному и западному будущему Грузии.



Один из лидеров политического движения Леван Цуцкиридзе заявляет, что за последние месяцы движение разработало видение, описывающее пути продолжения борьбы против авторитарного режима и механизмы мирной смены власти.



По его словам, «Площадь Свободы» считает, что общество должно заранее знать, какие изменения будут происходить в стране в случае ухода из власти «Грузинской мечты».



«План включает ключевые вопросы, необходимые для восстановления в стране положения подотчетной власти и возвращения демократического порядка. Поэтому план переходного этапа предусматривает такие реформы, которые внесут изменения. Это касается функционирования власти, перераспределения власти, избирательного баланса власти, социальных вопросов и полного освобождения государственных служб от партийного контроля. Это минимальные изменения, необходимые для того, чтобы мы могли решать более важные проблемы», - сказал Цуцкиридзе.





