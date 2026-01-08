В Грузии лишат государственной медстраховки граждан, находящихся за границей более 6 месяцев

Граждан Грузии, которые непрерывно находятся за пределами страны более шести месяцев, с 1 июня 2026 года будут автоматически исключать из государственной программы всеобщего здравоохранения. Это следует из указа министра труда, здравоохранения и социальной защиты Михаила Сарджвеладзе.



Обязанность приостанавливать регистрацию бенефициаров возложат на медицинские учреждения, участвующие в программе. Дополнительные критерии проверки статуса регистрации министр должен утвердить до вступления изменений в силу.



Повторное включение гражданина в программу будет возможно только на основании его письменного согласия, а в случае несовершеннолетнего – согласия законного представителя.



Программа всеобщего здравоохранения действует в Грузии с 2013 года. В её рамках бесплатно предоставляются вакцинация, экстренная медицинская помощь, роды, лечение туберкулёза, ВИЧ/СПИДа и большинства редких заболеваний, помощь пациентам с диабетом, а также процедуры диализа. Некоторые амбулаторные услуги покрываются частично (в среднем на 25%)



Гражданин утрачивает статус участника программы в случае перехода на частное медицинское страхование. По состоянию на сентябрь 2025 года частными страховками пользовались 21% населения.



Программа всеобщего здравоохранения на протяжении многих лет оставалась одной из самых сложных для управления в системе Минздрава. Почти ежегодно фактический спрос на медицинские услуги превышает запланированные показатели, из-за чего правительству приходилось выделять дополнительное финансирование.



За 11 месяцев 2025 года расходы по программе составили 1,23 млрд лари, что фактически соответствовало годовому бюджету. В связи с этим Минздраву пришлось изыскивать дополнительные средства для продолжения еёеработы.



В бюджете на 2026 год на программу всеобщего здравоохранения предусмотрено 1,5 млрд лари, что на 280 млн лари больше, чем было заложено в первоначальном бюджете на 2025 год.





