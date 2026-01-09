Ираклий Берая вручил верительные грамоты Марку Рютте

09.01.2026





Представитель Грузии при НАТО Ираклий Берая встретился с Генеральным секретарём НАТО Марком Рютте. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии.



По информации ведомства, представитель Грузии вручил Генеральному секретарю Альянса верительные грамоты.



«В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество между НАТО и Грузией. Представитель Грузии подчеркнул важную роль страны в обеспечении региональной безопасности и поблагодарил Генерального секретаря за твёрдую поддержку Альянсом суверенитета и территориальной целостности Грузии.



Марк Рютте поздравил Ираклия Берая с назначением на пост представителя и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности», — говорится в сообщении министерства.





