Врач Георгий Чахунашвили о событиях 4 октября

09.01.2026 12:29





Я исполнял свои профессиональные обязанности. Думаю, что, войдя туда, я спас определенное количество людей, - указанное заявление сделал обвиняемый по делу о событиях 4 октября, врач Георгий Чахунашвили.



По его словам, во время указанных событий он делал все, даже не задумываясь, однако пояснил, что и сегодня сделал бы то же самое.



«На кадрах видно, что я нахожусь во дворе дворца [Администрации президента], я этого и не отрицаю. Я исполнял свои профессиональные обязанности. Думаю, что, войдя туда, я спас определенное количество людей. Сегодня я бы сделал то же самое, тогда же я делал все, даже не задумываясь.



Да, на кадрах видно, что я машу рукой, это и все другие действия –были медицинскими действиями. Все, что я сделал, сделал во благо. Там не было драки и потасовок»,- заявил Чахунашвили.



Напомним, что по делу о событиях 4 октября в Тбилиси Георгию Чахунашвили было предъявлено обвинение по статье 19-222-й, часть 2-я, подпункт «А» (попытка захвата объекта стратегической и особой важности, совершенное группой лиц) и по статье 225-й, часть 2-я (участие в групповом насилии), в виде наказания предусматривающей до 6 лет лишения свободы.





