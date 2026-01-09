Венесуэла объявила об освобождении большого числа заключённых

Каракас объявил в четверг об освобождении из тюрем «большого числа» заключенных, в том числе иностранцев, что, по всей видимости, стало уступкой США после захвата американскими военными в ходе спецоперации венесуэльского лидера Николаса Мадуро.



Это первое решение по освобождению осуждённых с тех пор, как временным руководителем Венесуэлы утвердили бывшую заместительницу Мадуро Делси Родригес. Президент США Дональд Трамп отмечал, что готов позволить Родригес управлять страной, если Каракас будет сотрудничать с Вашингтоном и предоставит ему доступ к богатым запасам венесуэльской нефти.



Об освобождении заключенных объявил спикер парламента Венесуэлы Хорхе Родригес — брат временно исполняющей обязанности президента страны. По его словам, «значительное число граждан Венесуэлы и иностранных граждан немедленно освобождаются ради мирного сосуществования». Родригес при этом не уточнил, каких именно заключенных освободят и их точное число.





Венесуэльская правозащитная организация Foro Penal сообщает о 806 политических заключенных, находящихся за решеткой. Группа приветствовала заявление Родригеса как «хорошую новость», но отметила, что всё ещё проверяет информацию, передаёт Reuters.



Министерство иностранных дел Испании тем временем сообщило в четверг, что Венесуэла в рамках масштабного освобождения заключенных отпустила пятерых испанцев, один из которых имеет двойное гражданство.



Дональд Трамп во вторник заявил законодателям-республиканцам, что администрация Родригеса закрывает камеру пыток «в центре Каракаса», но не предоставил никаких дополнительных деталей.





