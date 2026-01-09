В Британии ведется уголовное дело против грузинских бизнесменов по обвинению в захвате грузино-британских вузов

Основатели «Британско-грузинской академии» и «Британской международной школы Тбилиси» Натиа Джанашиа и Давид Цецхладзе подали жалобу в следственные органы Англии и Уэльса, после чего в Великобритании началось уголовное расследование в отношении главы компании «Грузинский капитал» Иракли Гилаури и исполнительного директора «Банка Грузии» Арчила Гачечиладзе.



Уголовное расследование связано с наличием признаков возможных тяжких преступлений, связанных с захватом «Британско-грузинской академии» и «Британской международной школы в Тбилиси».



Предполагаются мошенничество, злоупотребление корпоративным контролем, присвоение крупных сумм финансовых средств, незаконное разглашение конфиденциальной и инсайдерской финансовой информации, а также незаконное изъятие и уничтожение имущества.



К расследованию привлечены британские специалисты по уголовному праву.



Как следует из материалов дела, помимо следственных органов Грузии, дело также подпадает под юрисдикцию следственных органов Великобритании, поскольку для совершения предполагаемого преступления Иракли Гилаури и Арчил Гачечиладзе злоупотребили деловой репутацией, ресурсами и коммерческими возможностями публичных компаний, зарегистрированных в Великобритании, акции которых котируются на Лондонской фондовой бирже.



Чтобы избежать возможной ответственности для этих компаний, Гилаури и Гачечиладзе действовали через юридические лица, зарегистрированные в Грузии, в то время как в действительности компаниями, зарегистрированными в Грузии и Великобритании, управляет одна и та же команда под руководством Иракли Гилаури и Арчила Гачечиладзе.



Есть основания полагать, что бывший глава службы государственной безопасности Грузии Григол Лилуашвили, обвиняемый во взяточничестве и в настоящее время находящийся под стражей до суда, причастен к вышеупомянутым действиям:



«Такие действия, как фальсификация документов в государственном реестре, незаконное применение силы полицией, насильственный и вооруженный захват школы, вмешательство в журналистскую деятельность, незаконное похищение и запугивание школьных охранников из их домов, а также другие серьезные действия были бы практически невозможны без защиты на высоком уровне».





Бывший глава службы государственной безопасности Грузии Григол Лилуашвили был арестован 23 декабря 2025 года. Прокуратура обвиняет его в получении взяток в особо крупных суммах.



По данным генеральной прокуратуры Грузии, Лилуашвили обвиняется в четырех эпизодах коррупции. Дело касается осуществляемых группой лиц по предварительному сговору коррупционных схем, общая сумма которых составляет миллионы лари и долларов. В случае признания виновным Лилуашвили грозит от 11 до 15 лет лишения свободы.



Как пишет медиа Legal News, вышеупомянутые обстоятельства усиливают подозрение в том, что государственные учреждения использовались при поддержке Григола Лилуашвили для совершения возможных преступных деяний.





«Как уже упоминалось выше, параллельно с обращением в грузинские следственные органы, основатели школ предоставили информацию регулирующим и правоохранительным органам Великобритании, включая структуры, ответственные за надзор за рынками капитала, от которых ожидается эффективный ответ.



Кроме того, инвесторы «Грузинского капитала» и «Банка Грузии» также осведомлены о проблемах обмана инвесторов и злоупотребления британским финансовым рынком.



Соответственно, в результате вышеупомянутого правового ответа вопрос о незаконном присвоении школ как о значительной репутационной угрозе для компаний, котирующихся на Лондонской фондовой бирже, уже активно обсуждается в международных медиа и среди институциональных инвесторов.



Учредители школ надеются, что расследование в Грузии и Великобритании будет проведено объективно, что приведет к полному и незамедлительному возвращению незаконно захваченных школ учредителям и привлечению к уголовной ответственности всех лиц, причастных к захвату», — говорится в посте Legal News.





