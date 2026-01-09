Минздрав Грузии сделал пояснения по вопросу о приостановке госстрахования для граждан, находящихся за рубежом более полугода

09.01.2026 14:43





Министерство по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здоровья и социальной защиты поясняет, что подразумевает приказа министра от 31 декабря 2025 года.



По заявлению ведомства, изменения касаются только финансирования медучреждений в части амбулаторного обслуживания, т. н. механизма капитации, и не распространяются на какой-либо другой компонент всеобщего здравоохранения, в том числе неотложную амбулаторию и стационарные сервисы.



В министерстве также отмечают, что важно, что сразу по возвращении в Грузии, гражданин, без каких-либо ограничений, сможет пройти регистрацию в амбулаторном учреждении и в полном объеме воспользоваться предусмотренными услугами.



«Информация, распространяемая в СМИ, о том, что якобы граждане Грузии, находящиеся за пределами страны более 6 месяцев, больше не смогут пользоваться сервисами программы всеобщего здравоохранения, не соответствует действительности и является целенаправленной попыткой ввести общество в заблуждение. С целью информирования общества разъясняем: любой гражданин Грузии, получавший медицинское обслуживание в рамках программы всеобщего здравоохранения, без каких-либо изменений, продолжит пользоваться указанной программой. Медицинское обслуживание не ограничивается и для граждан Грузии, находящихся за рубежом. Изменения касаются только финансирования амбулаторных учреждений. Государство перечисляла клиникам фиксированное вознаграждение даже в том случае, если гражданин не получал медицинское обслуживание.



Подчеркиваем, что по приказу министра здравоохранения от 31 декабря 2025 года, изменения касаются только финансирования медучреждений в части амбулаторного обслуживания, т. н. механизма капитации, и не распространяются на какой-либо другой компонент всеобщего здравоохранения, в том числе неотложную амбулаторию и стационарные сервисы.



Важно, что сразу по возвращении в Грузии, гражданин, без каких-либо ограничений, сможет пройти регистрацию в амбулаторном учреждении и в полном объеме воспользоваться предусмотренными услугами.



Целью указанного решения является усиление программы всеобщего здравоохранения, сокращение нецелевых расходов и защита интересов бенефициариев», - говорится в заявлении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





