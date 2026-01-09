Гордуладзе: Минздрав не будет перечислять клиникам средства только за то, что гражданин там зарегистрирован

«Когда граждане Грузии находятся за рубежом, они не теряют возможность пользоваться всеобщим здравоохранением – Министерство здравоохранения больше не будет перечислять клиникам конкретные средства только за то, что гражданин там зарегистрирован, а сам не находится на территории Грузии», - так глава комитета парламента Грузии по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе ответил на вопрос журналиста, касающийся приказа министра по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здоровья и социальной защиты Михаила Сарджвеладзе, согласно которому граждане Грузии, находящиеся за рубежом в течение 6 и более месяцев, больше не смогут пользоваться услугами всеобщего здравоохранения.



По пояснению Гордуладзе, целью принятого решения является рациональное расходование средств.



«Это абсолютная ложь – ни в коем случае, когда граждане Грузии являются за рубежом, они не теряют возможность пользоваться всеобщим здравоохранением. Это - ложь. Реальность совершенно иная - Министерство здравоохранения больше не будет перечислять клиникам конкретные средства только за то, что гражданин там зарегистрирован, а сам не находится на территории Грузии. Финансирование клиники не будет осуществляться из-за того, что человек в течение более 6 месяцев находится за рубежом, и, как только он вернется на родину, он сможет пользоваться услугами системы здравоохранения и всеобщим страхованием. Принятое решение не имеет никакого отношения к этому, напротив, оно только лишь связано с рациональным расходованием средств»,- заявил депутат.





