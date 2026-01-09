Зураба Пололикашвили на посту генсека UN Tourism сменила представительница ОАЭ

09.01.2026 15:15





Грузинский дипломат Зураб Пололикашвили больше не занимает пост генерального секретаря Всемирной туристской организации ООН (UN Tourism). С 1 января 2026 года должность официально перешла к Шейхе Насер аль-Новайс из ОАЭ. Информацию об этом распространяет пресс-служба UN Tourism.



Аль-Новайс избрали на пост еще в мае. Она станет первой женщиной на этой должности в истории UN Tourism и будет руководить организацией как минимум до 2029 года.



Зураб Пололикашвили был генсеком UN Tourism с 2018 года и стремился остаться на третий срок. Под его руководством организация реализовала стратегию, которая вывела туризм на передний план глобальной повестки после пандемии коронавируса.



Выборы нового генсека в 2025 году прошли на фоне скандалов. В последний момент правительство Грузии сняло кандидатуру Пололикашвили и поддержало претендентку из ОАЭ. Официальные причины такого решения так и не озвучили, однако СМИ сообщали о возможной закулисной договоренности: поддержка кандидата ОАЭ могла быть связана с задержанием беглого финансиста Георгия Бачиашвили, который около двух месяцев скрывался в Абу-Даби от следствия по делу о хищении 42,7 млн долларов у миллиардера-основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.



Сам Пололикашвили намекал на конфликт с командой Иванишвили. По его словам, в Тбилиси возмутились тем, что он взял на работу Тею Маисурадзе – экс-посла Грузии в Чехии, которая подала в отставку в знак протеста против решения о заморозке евроинтеграции страны.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





