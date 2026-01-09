|
Мэрия Тбилиси планирует развивать общественный и туристический транспорт на реке Мтквари
09.01.2026 15:51
Мэрия Тбилиси планирует развивать общественный и туристический транспорт на реке Мтквари в 2026 году. Об этом говорится в бюджете столицы на текущий год.
Согласно документу, проект поддержки развития города, который, по данным мэрии, стартовал в 2021 году при поддержке Тбилисского фонда развития и охватывает период до 2028 года, объединяет несколько направлений. В этом году запланированы следующие этапы:
Развитие общественного и туристического транспорта на реке Мтквари;
Разработка плана устойчивой городской мобильности;
Технико-экономическое обоснование Тбилисского метрополитена;
Детальное проектирование парка Вере;
Разработка стратегии развития болот Дигоми;
Детальное проектирование суперкварталов;
Обновление данных транспортной системы.
Ожидаемые конечные результаты проекта гласят, что «площадь реабилитации будет расширена, и мы получим больше реабилитированного, хорошо оборудованного, адаптированного пространства для туристов и граждан Грузии».
