Мэрия Тбилиси планирует развивать общественный и туристический транспорт на реке Мтквари

09.01.2026 15:51





Мэрия Тбилиси планирует развивать общественный и туристический транспорт на реке Мтквари в 2026 году. Об этом говорится в бюджете столицы на текущий год.



Согласно документу, проект поддержки развития города, который, по данным мэрии, стартовал в 2021 году при поддержке Тбилисского фонда развития и охватывает период до 2028 года, объединяет несколько направлений. В этом году запланированы следующие этапы:



Развитие общественного и туристического транспорта на реке Мтквари;

Разработка плана устойчивой городской мобильности;

Технико-экономическое обоснование Тбилисского метрополитена;

Детальное проектирование парка Вере;

Разработка стратегии развития болот Дигоми;

Детальное проектирование суперкварталов;

Обновление данных транспортной системы.



Ожидаемые конечные результаты проекта гласят, что «площадь реабилитации будет расширена, и мы получим больше реабилитированного, хорошо оборудованного, адаптированного пространства для туристов и граждан Грузии».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





