|
|
|
Иран спешно вывозит драгоценные резервы в Москву
09.01.2026 15:54
Пока российские самолеты переправляют драгоценные металлы, иранские лидеры используют юридические каналы во Франции для обеспечения безопасности своих семей.
В Иране зафиксирована серия необычных событий, которые могут свидетельствовать о подготовке правящей элиты к резким политическим переменам. Согласно данным британской разведки, российские транспортные самолеты начали регулярно вывозить из Тегерана значительные объемы золотого запаса. Параллельно с этим высокопоставленные иранские функционеры начали массово оформлять визы для своих семей в страны Европы.
О факте вывоза драгоценного металла заявил бывший министр безопасности Великобритании Том Тугендхат во время выступления в Палате общин. Ссылаясь на разведывательные источники, он подчеркнул, что российские грузовые борта регулярно приземляются в иранской столице и вылетают обратно с крупными партиями золота на борту.
Подобная активность может интерпретироваться как попытка иранского режима обезопасить свои ликвидные резервы или расплатиться по оборонным контрактам в условиях нарастающей нестабильности.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна