Иран спешно вывозит драгоценные резервы в Москву


09.01.2026   15:54


Пока российские самолеты переправляют драгоценные металлы, иранские лидеры используют юридические каналы во Франции для обеспечения безопасности своих семей.

В Иране зафиксирована серия необычных событий, которые могут свидетельствовать о подготовке правящей элиты к резким политическим переменам. Согласно данным британской разведки, российские транспортные самолеты начали регулярно вывозить из Тегерана значительные объемы золотого запаса. Параллельно с этим высокопоставленные иранские функционеры начали массово оформлять визы для своих семей в страны Европы.

О факте вывоза драгоценного металла заявил бывший министр безопасности Великобритании Том Тугендхат во время выступления в Палате общин. Ссылаясь на разведывательные источники, он подчеркнул, что российские грузовые борта регулярно приземляются в иранской столице и вылетают обратно с крупными партиями золота на борту.

Подобная активность может интерпретироваться как попытка иранского режима обезопасить свои ликвидные резервы или расплатиться по оборонным контрактам в условиях нарастающей нестабильности.


