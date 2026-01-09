Объявлен конкурс на разработку генплана развития Правительственного города и эскизных проектов

09.01.2026 19:38





Муниципальный фонд развития Министерства инфраструктуры объявил конкурс на подготовку генерального плана и эскизных проектов Правительственного города. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.



По информации ведомства, масштабный проект планируется реализовать в Тбилиси, на так называемой Арсенальная гора, вблизи улицы Гедеванишвили.



«Цель проекта Правительственного города — повышение доступности государственных услуг, создание современного единого пространства, укрепление и оптимизация межведомственной координации, а также обеспечение беспрепятственного проведения мероприятий государственного и общественного значения. Генеральный план должен предусматривать функциональное зонирование территории, безопасное и рациональное развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, полноценную интеграцию с существующей городской сетью, а также вопросы ландшафтного планирования и благоустройства.



В рамках проекта должны быть определены зоны размещения высших представительных и исполнительных органов, офисные помещения центральных и отраслевых органов государственного управления, а также пространства для проведения открытых и закрытых мероприятий. Необходимо предусмотреть подземные и наземные транспортные, парковочные, рекреационные и озеленённые зоны, вспомогательную инфраструктуру технического оборудования и инженерных коммуникаций.



На территории Правительственного города должны быть размещены здание парламента, администрация правительства, министерства иностранных дел, инфраструктуры, регионального развития, труда, здравоохранения и социальной защиты, экономики и устойчивого развития, охраны окружающей среды и сельского хозяйства, образования, науки и молодёжи, а также культуры. Также здесь планируется разместить мэрию Тбилиси, Специальную службу государственной охраны и аппарат государственного министра по вопросам примирения и гражданского равноправия.



Предпроектные исследования будут включать всестороннее изучение территории, оценку технического состояния существующих зданий и сооружений, топогеодезические и геологические изыскания, а также анализ инженерных коммуникаций. Подробная информация о проведённом маркетинговом исследовании для подготовки генерального плана и эскизных проектов Правительственного города доступна на официальных страницах Муниципального фонда развития», — говорится в сообщении Министерства инфраструктуры.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





