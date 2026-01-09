Окончание реконструкции станции метро «Варкетили» в Тбилиси сново отложено

Срок завершения реконструкции станции метро «Варкетили» в Тбилиси перенесен еще на три месяца. Объект, ремонт которого веднтся уже более трех лет, теперь планируются сдать не раньше 31 марта 2026 года. Это следует из документации на сайте Агентства госзакупок, сообщает грузинская служба Радио Свобода.



Подрядчик – компания «Бада Констракшн» – изначально просил отсрочку до конца мая, однако Тбилисская транспортная компания не согласовала пятимесячное продление.



Сама «Бада Констракшн» фактически перекладывает ответственность за задержку на третьих лиц. Там указывают, что до сих пор не завершены работы по исследованию и проектированию верхнего вестибюля, которые другой подрядчик начал 5 сентября 2025 года.



Станцию «Варкетили» пытаются реконструировать уже много лет. Это создает неудобства для десятков тысяч жителей густонаселенного спального района на окраине города: почти все прошлое лето станция была закрыта.



«Варкетили» открыта в 1985 году. Последний ремонт проводился в 2017 году, но через четыре месяца на станции обрушился потолок, пострадали 14 человек. После этого мэрия не раз объявляла новые тендеры, меняя подрядчиков.



В 2023 году работы по реконструкции станции поручили «Бада Констракшн». Срок выполнения был установлен в 18 месяцев, однако в 2024 году власти сообщили о переносе даты сдачи. В рамках проекта потребовались дополнительные исследования и корректировка планов для ремонта железобетонных арок.





