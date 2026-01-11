Линдси Грэм: Иранцы, ваш долгий кошмар скоро закончится, помощь уже в пути

11.01.2026 15:43





«Иранцы, ваш долгий кошмар скоро закончится, помощь уже в пути», — написал в социальной сети сенатор США Линдси Грэм.



«Иранскому народу: ваш долгий кошмар скоро закончится, ваша храбрость и желание положить конец угнетению были замечены президентом Трампом и всеми, кто любит свободу. Когда президент Трамп говорит: «Давайте снова сделаем Иран великим», он имеет в виду, что протестующие в Иране должны победить аятоллу. Это самый ясный сигнал того, что президент Трамп понимает, что Иран никогда не будет великим под руководством аятоллы и его единомышленников. Помощь уже в пути», — написал Линдси Грэм в социальной сети.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





