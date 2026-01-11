|
Главным тренером сборной Грузии по регби назначен француз Пьер-Анри Бронкан
11.01.2026 16:23
Француз Пьер-Анри Бронкан станет новым главным тренером национальной сборной Грузии по регби.
По информации Союза регби Грузии, Бронкан возглавит команду с июня 2026 года, а до тех пор командой будет руководить его итальянский ассистент Марко Бортолами.
Союз регби Грузии подписал контракт с Пьером-Анри Бронканом до конца 2027 года.
51-летний Бронкан — бывший защитник, который начал свою тренерскую карьеру в 2006 году. Работал с клубами «Кастр» и «Брив».
