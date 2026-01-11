Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Главным тренером сборной Грузии по регби назначен француз Пьер-Анри Бронкан


11.01.2026   16:23


Француз Пьер-Анри Бронкан станет новым главным тренером национальной сборной Грузии по регби.

По информации Союза регби Грузии, Бронкан возглавит команду с июня 2026 года, а до тех пор командой будет руководить его итальянский ассистент Марко Бортолами.

Союз регби Грузии подписал контракт с Пьером-Анри Бронканом до конца 2027 года.

51-летний Бронкан — бывший защитник, который начал свою тренерскую карьеру в 2006 году. Работал с клубами «Кастр» и «Брив».


