Дональд Трамп: Нефть и деньги на Кубу больше идти не будут


11.01.2026   18:59


Куба на протяжении многих лет жила за счет нефти и денег, получаемых от Венесуэлы. За это Куба обеспечивала двух последних диктаторов Венесуэлы «службами безопасности», но этого больше не происходит!, - об этом в социальной сети пишет президент США Дональд Трамп.

По его словам, большинство этих кубинцев погибли в результате штурма США , и «Венесуэле больше не нужна защита от этих бандитов и вымогателей».

«Большинство этих кубинцев погибло в результате штурма США на прошлой неделе, и Венесуэле больше не нужна защита от этих бандитов и вымогателей, которые в течение стольких лет держали их в заложниках. Сейчас у Венесуэлы для защиты есть Соединенные Штаты Америки, самая мощная военная сила в мире (намного!), и мы их защитим. Деньги и нефть на Кубу больше идти не будут - ноль! Настоятельно советую им заключить соглашение, пока не совсем поздно», - пишет Трамп.


