США будут призывать другие страны уменьшить зависимость от Китая

11.01.2026 21:39





США планируют призвать страны «Большой семерки» и другие государства активизировать усилия по уменьшению зависимости от Китая в сфере критически важных минералов. Идею будет продвигать министр финансов США Скотт Бессент.



Об этом сообщает Reuters.



12 января Бессент проведет встречу с двенадцатью высокопоставленными чиновниками из других стран, сообщил один из источников издания. Гости Бессента - министры финансов и высокопоставленные чиновники из развитых экономик G7, Европейского Союза, Австралии, Индии, Южной Кореи и Мексики.



Все вместе перечисленные государства и блоки обеспечивают 60% мирового спроса на критически важные минералы. Именно с их представителями Бессент будет говорить об уменьшении зависимости от Китая.





