Бокучава назвала информацию о смене лидера в ЕНД «плодом воображения СГБ»

12.01.2026 17:34





«Я уверена, что у Левана Саникидзе будет большое будущее в грузинской политике, но не по слухам, повестке и календарю Трускавца Мдинарадзе, а благодаря собственным достойным решениям», — заявила председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава.



Тина Бокучава прокомментировала информацию, распространённую в СМИ, согласно которой на посту председателя «Единого национального движения» её якобы заменит Леван Саникидзе.



По словам Бокучавы, это «очередной плод воображения СГБ».



«По всей видимости, Трускавцу Мдинарадзе дали задание сегодня перекрыть возможное задержание Гарибашвили какой-нибудь другой новостью. Только этим я могу объяснить очередной бред СГБ и плод их фантазии. Единственное, что я могу сказать о Леване Саникидзе, — это то, что за 13 лет моей политической деятельности одним из самых важных и достойных гордости решений было его назначение заместителем председателя »Единого национального движения». Я уверена, что у него будет большое будущее в грузинской политике, но не по слухам, повестке и календарю Трускавца Мдинарадзе, а благодаря собственным достойным решениям. Сегодняшний восторг телеканалов »Имеди», »Рустави 2”, »Пос ТВ» и других пропагандистских СМИ по поводу информации, распространённой в результате фантазии Трускавца Мдинарадзе, с моей стороны объясняется лишь тем, что сегодня, вероятно, во второй раз будет задержан председатель дважды премьерской партии. Это подтверждает, что у »Русской мечты» не просто »технические», а очень глубокие, серьёзные проблемы, предвещающие их конец, из-за коррупции, насилия и той вседозволенности, которую страна видела на протяжении 13 лет. На мой взгляд, эта ложь и плод фантазии Трускавца Мдинарадзе также являются попыткой перекрыть главную новость, которая, вероятно, станет известна в течение нескольких часов», — заявила Тина Бокучава.







