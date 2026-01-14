ЕС планирует отменить безвизовый режим для владельцев дипломатических паспортов, выданных в Грузии

Рикард Йозьвяк, глава европейского бюро Радио Свобода, пишет, что в январе Европейский союз начнет процесс отмены безвизового режима для владельцев дипломатических и служебных паспортов, выданных в Грузии.



В частности, в статье, опубликованной на сайте RFE/RL, Йозьвяк пишет, что Европейский союз планирует отменить безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических паспортов, после того, как было заявлено, что страна неоднократно нарушала обязательства, взятые на себя в рамках диалога о либерализации визового режима.



Европейская комиссия также отметила откат демократии в Грузии в своем ежегодном отчете о механизме приостановки либерализации визового режима, опубликованном в декабре 2025 года, хотя в отчете также были затронуты и другие вопросы. К ним относятся растущее число российских граждан в Грузии, а также грузинских граждан, которые незаконно остаются на территории Европейского союза с целью получения медицинской помощи или поиска убежища по медицинским показаниям. Европейская комиссия также недовольна прогрессом, достигнутым грузинским правительством в области мер по борьбе с коррупцией.



Если безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов действительно будет приостановлен, то это произойдет в рамках нового механизма приостановки. Новое правило вступило в силу 30 декабря 2025 года. В соответствии с этим механизмом Комиссия может приостановить безвизовый режим для владельцев паспортов определенной страны, хотя в этом процессе Европейская комиссия должна будет проконсультироваться с государствами-членами ЕС, а также будет проведено голосование.



Как сообщает RFE/RL, этот процесс называется «реализация решения», что означает, что Европейская комиссия инициирует процесс, представив правовой акт. Решение принимается квалифицированным большинством, которое составляет 55% государств-членов, представляющих 65% всего населения ЕС. В статье говорится, что квалифицированное большинство в отношении Грузии уже существует. Однако пока неизвестно, когда состоится голосование, но RFE/RL пишет, что, вероятно, оно пройдет в январе.



Стоит отметить, что в прошлом году Европейский союз несколько раз пытался ввести санкции против грузинского правительства, но они были заблокированы Словакией и Венгрией.



В статье отмечается, что приостановка либерализации визового режима является очень редким явлением, поэтому Европейская комиссия выбрала относительно мягкую форму, нацеленную только на дипломатические и служебные паспорта, а не на население Грузии. Хотя Брюссель намекнул в отчете, что это может стать следующим шагом, если ситуация не улучшится.



Это будет символическим шагом со стороны ЕС, поскольку обладатели дипломатических паспортов также имеют обычные паспорта, с которыми они могут въезжать в ЕС без визы. ЕС уже отменил безвизовый режим для дипломатических и служебных паспортов, выданных в Грузии в прошлом году, но, по данным RFE/RL, это решение было реализовано только 19 из 27 государств-членов. Если ЕС примет решение в рамках нового механизма, оно должно будет быть реализовано всеми государствами-членами.







