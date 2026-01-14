Комиссия НС одобрила ратификацию соглашения о реадмиссии между Арменией и Грузией

Соглашение касается граждан двух стран, находящихся на территориях Армении и Грузии без каких-либо законных оснований. Об этом на заседании постоянной парламентской Комиссии по внешним отношениям во время обсуждения проекта ратификации Соглашения между правительствами Армении и Грузии «О реадмиссии лиц, проживающих без разрешения» заявил 14 января заместитель министра внутренних дел Армен Газарян.



«Соглашение устанавливает порядок обмена информацией между уполномоченными государственными органами двух стран о вышеупомянутых лицах. В случае возникновения затруднений по части определения гражданства должны быть выявлены документы, на основании которых должно быть уточнено гражданство того-или иного лица», - сказал Газарян.



Заместитель министра отметил, что целью соглашения является предотвращение и пресечение незаконной миграции, а также установление сотрудничества в миграционной сфере.



После некоторых обсуждений данная законодательная инициатива получила положительное заключение постоянной парламентской Комиссии.





