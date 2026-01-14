Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кобахидзе: Евроинтеграция является частью нашей политической повестки дня


14.01.2026   16:13


Европейская интеграция является частью нашей политической повестки дня, в Конституции прописано, что мы должны стать полноправным членом Евросоюза, мы следуем этому плану, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время выступления на диалоге лидеров, проходившем в рамках Недели устойчивого развития Абу-Даби, главная тема которой - «Средний коридор - соединение Европы и Азии посредством энергии».

Как отметил глава правительства, Грузия неуклонно придерживается положений соглашения об ассоциации.

«Европейская интеграция является частью нашей политической повестки дня, в Конституции прописано, что мы должны стать полноправным членом Евросоюза, мы следуем этому плану через соглашение об ассоциации, повестку ассоциации и неукоснительно следуем положениям соглашения об ассоциации. В этом плане будут осуществлены устойчивые реформы», - заявил премьер-министр.


