Организациям, осуществляющим госзакупки, запретят закупать пластиковые контейнеры
14.01.2026 16:25
В целях сокращения потребления пластика с апреля вступит в силу новое постановление. Согласно информации Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства, с 1 апреля организациям, осуществляющим государственные закупки, будет запрещена закупка пластиковых стаканчиков, контейнеров и пластиковых бутылок для напитков объемом до 3 литров. Постановление не распространяется на государственные закупки, осуществляемые для нужд вооруженных сил и военнослужащих.
«В целях предотвращения загрязнения окружающей среды пластиком и снижения значительной нагрузки на природные экосистемы Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства вводит новые правила…
Постановление вступит в силу 1 апреля 2026 года.
Стоит отметить, что с 1 января 2026 года уже запрещена продажа некоторых пластиковых изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами», — говорится в сообщении.
