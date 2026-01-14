Организациям, осуществляющим госзакупки, запретят закупать пластиковые контейнеры

14.01.2026 16:25





В целях сокращения потребления пластика с апреля вступит в силу новое постановление. Согласно информации Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства, с 1 апреля организациям, осуществляющим государственные закупки, будет запрещена закупка пластиковых стаканчиков, контейнеров и пластиковых бутылок для напитков объемом до 3 литров. Постановление не распространяется на государственные закупки, осуществляемые для нужд вооруженных сил и военнослужащих.



«В целях предотвращения загрязнения окружающей среды пластиком и снижения значительной нагрузки на природные экосистемы Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства вводит новые правила…



Постановление вступит в силу 1 апреля 2026 года.



Стоит отметить, что с 1 января 2026 года уже запрещена продажа некоторых пластиковых изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами», — говорится в сообщении.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





