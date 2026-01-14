Конгресс США согласовал финансирование USAGM, выделяющего гранты для «Голоса Америки» и «Радио Свобода»

14.01.2026





Американский Конгресс согласовал финансирование Агентства США по глобальным медиа (USAGM), которое выделяет гранты международным вещателям «Голос Америки» (Voice of America) и «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (RFE/RL). Как пишет The Washington Post, решение принято вопреки инициативе администрации президента Дональда Трампа выделить деньги лишь на «поддержку упорядоченного прекращения деятельности USAGM».



Законодатели обеих палат Конгресса включили в бюджет на 2026 финансовый год около 643 миллионов долларов на работу проектов USAGM, а также еще около 10 миллионов — на их развитие. Это значительно меньше прошлых двух лет, на каждый из которых агентству выделялось 867 миллионов долларов, но более чем в четыре раза превышает сумму в 153 миллиона долларов, предложенную Трампом для закрытия агентства.



Новый законопроект выделяет 199,5 миллиона долларов из общей суммы ассигнований для «Голоса Америки», 112,5 миллиона долларов получит «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», 69 миллионов долларов — Middle East Broadcasting Networks, 53,5 миллиона долларов — «Радио Свободная Азия» и 40,5 миллиона долларов — Open Technology Fund. Само агентство получит 138 миллионов.



Нынешний план по расходам — часть широкого двухпартийного соглашения, достигнутое комитетами по ассигнованиям Палаты представителей и Сената. Пакет еще должны одобрить обе палаты Конгресса, а затем его должен будет подписать Трамп.



В марте 2025 года USAGM сообщило RFE/RL о прекращении действия федерального гранта, который финансировал их работу. Перед этим Трамп подписал указ, призывающий к роспуску агентства. Для выполнения этого указа замдиректора Кэри Лейк, специально назначенная для контроля над упразднением организации, отправила более 1300 сотрудников «Голоса Америки» в оплачиваемый административный отпуск — тогда же этот ресурс приостановил вещание.



В апреле суд в США вынес предварительное судебное предписание, обязывающее агентство соблюдать свои установленные законом обязательства по вещанию. После этого «Голос Америки» возобновил производство контента на четырех языках: фарси, пушту, дари и мандаринском, хотя ранее «Голос Америки» вещал на 49 языках.





