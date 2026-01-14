Новый посол Ирана приступил к работе в Грузии

Назначенный посол Ирана в Грузии Моджани официально приступил к исполнению обязанностей в период продолжающихся антиправительственных протестов в Иране и на фоне жёстких заявлений в адрес Тегерана со стороны президента США Дональда Трампа.



Президент Ирана Масуд Пезешкиан поручил дипломату сосредоточиться на укреплении двустороннего и многостороннего диалога с Грузией в рамках того, что в Тегеране называют «конструктивным трансрегиональным сотрудничеством». Сам Моджани сообщил в Facebook, что перед ним поставлены три ключевые задачи: обеспечение взаимной выгоды сторон, участие в формировании стабильности на Кавказе и расширение дипломатического диалога.



Моджани — карьерный дипломат с обширным опытом работы в структурах МИД Ирана. Он ранее служил в посольстве Ирана в Берлине, возглавлял исследовательский центр внешнеполитического ведомства, курировал архивы и департамент дипломатической истории, а также был спецпосланником президента Ирана по Афганистану. В 2024 году де-факто власти Афганистана объявили его персоной нон грата, обвинив в превышении дипломатических полномочий.



До назначения в Тбилиси Моджани занимал пост советника государственного Фонда иранологии при администрации президента Ирана. С ноября 2025 года он активно публиковал материалы о Грузии в соцсети X, делая акцент на культурных и экономических связях между двумя странами. В одном из постов он поблагодарил премьер-министра Иракли Кобахидзе за использование, по его словам, иранских художественных мотивов при презентации образовательной реформы.



На этом фоне грузинские власти избегают публичных комментариев о событиях в Иране. В то же время посольство Ирана в Тбилиси активно распространяет заявления Тегерана на грузинском языке, возлагая ответственность за происходящее в стране на США.



