Кобахидзе: Мы являемся самой быстро развивающейся и растущей экономикой

14.01.2026 17:14





Мы являемся самой быстро развивающейся и растущей экономикой, наш средний экономический рост за последние 5 лет был 9,3%, это один из самых больших показателей в Европе, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в своем выступлении на диалоге лидеров, проходившем в рамках Недели устойчивого развития Абу-Даби.



По его словам, этот успех является результатом реформ, проведенных властями.



«Мы очень успешная страна с точки зрения экономического развития, не только в масштабах нашей страны, но и в более широком регионе. У нас самая быстро развивающаяся и растущая экономика, средний экономический рост за последние 5 лет был 9,3%, это является одним из самых высоких показателей в Европе. Кроме того, если правильно оценивать экономический успех, то это именно результат проводимых в стране экономических реформ, результат того, что уровень коррупции самый низкий в масштабе региона, и у нас лучшие показатели в этом направлении, чем у 11 стран-членов ЕС.



Если оценивать показатели и достижения Грузии справедливо, то, что мы делаем шаг за шагом, должен существовать энтузиазм, для того, чтобы происходила большая интеграция Грузии в европейское пространство. Мы естественно принадлежим Европе, максимально стараемся продвигаться вперед, развивать страну с точки зрения экономического роста, улучшения системы управления, поэтому мы настроены очень оптимистично. Между ЕС и Грузией существуют определенные трудности, но мы надеемся, что произойдет интеграция на основании изменения определенных политических обстоятельств», - сказал премьер-министр.





