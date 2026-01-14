Кобахидзе: Без подводного кабеля через Черное море было бы сложно в полной мере использовать наши энергетические ресурсы

«Мы считаем проект подводного кабеля по Чёрному морю трансформационным проектом. Без его реализации нам было бы сложно в полной мере использовать наши энергетические ресурсы», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе панельной дискуссии в рамках Недели устойчивого развития в Абу-Даби, основной темой которой был «Средний коридор — соединение Европы и Азии через энергию».



По словам премьер-министра, это совместно интересный проект, с помощью которого Грузия увеличит свои мощности в сфере генерации.



«Мы считаем проект подводного кабеля по Чёрному морю трансформационным проектом. Это очень амбициозный и в то же время реалистичный проект. Мы провели технико-экономическое обоснование. Проект технически осуществим, поэтому мы с большим оптимизмом смотрим на это направление. Подводный кабель по Чёрному морю имеет протяжённость 1155 километров и соединит Грузию с европейским энергетическим рынком, в частности с рынком Юго-Восточной Европы через Румынию. Мы увеличим наши генерирующие мощности и будем иметь электроэнергию для экспорта. Мы также выйдем и на другие европейские рынки. Без реализации этого проекта нам было бы трудно полностью использовать наши энергетические ресурсы. Поэтому мы придаём этому проекту очень большое значение и рады, что Европейская комиссия включила его в список своих приоритетов. Это проект общего интереса, и мы настроены ещё более оптимистично в отношении его реализации», — заявил премьер-министр.





