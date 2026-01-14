У посольства Ирана в Тбилиси проходит акция

У посольства Исламской Республики Иран в Тбилиси проходит акция.



На месте собрались граждане Грузии и Ирана.



Они выражают солидарность текущим протестам в Иране и протестуют против насильственных действий властей против участников акций.



Участники акции заявляют, что иранский народ «заслуживает победы над насильственным режимом».



У демонстрантов флаги Ирана и Грузии. Они также держат плакаты с надписями: «Свободу народам от диктатуры», «Свободу борющемуся иранскому народу».





