У посольства Ирана в Тбилиси проходит акция
14.01.2026 19:30
У посольства Исламской Республики Иран в Тбилиси проходит акция.
На месте собрались граждане Грузии и Ирана.
Они выражают солидарность текущим протестам в Иране и протестуют против насильственных действий властей против участников акций.
Участники акции заявляют, что иранский народ «заслуживает победы над насильственным режимом».
У демонстрантов флаги Ирана и Грузии. Они также держат плакаты с надписями: «Свободу народам от диктатуры», «Свободу борющемуся иранскому народу».
