Кобахидзе: Инвестиционный проект «Eagle Hills" принесет экономике Грузии 11 миллиардов лари в текущемм году

14.01.2026 19:30





Инвестиционный проект «Eagle Hills» принесет экономике Грузии 11 миллиардов лари в текущем году, а за десять лет ежегодно в бюджет страны получит по 700 миллионов лари, – заявил журналистам в Абу-Даби премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По словам премьер-министра, данный конкретный проект оказывает значительное влияние на развитие нашей страны, не имея никаких негативных последствий, соответственно государство берет на себя ответственность за успешную реализацию этого проекта от начала до конца.



«Такую выгоду получит как экономика, так и бюджет, а кроме того, будут созданы тысячи рабочих мест. Речь идет как о временных, так и о постоянных рабочих местах. Непосредственно на этапе реализации проекта будут созданы 24 000 рабочих мест, и 8 000 постоянных рабочих мест уже после его завершения», – заявил премьер-министр.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





