Дональд и Мелания Трампы поздравили президента Грузии и его супругу с Рождеством и Новым годом


14.01.2026   20:04


Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поздравил президента Грузии Михаила Кавелашвили с Рождеством и Новым годом, сообщила Администрация президента Грузии.

«Мы поздравляем Его Превосходительство Президента Грузии Михаила Кавелашвили и госпожу Тамар Багратиони с Рождеством и Новым годом. Дональд и Мелания Трампы», — говорится в поздравительной открытке, отправленной президенту Грузии Михаилу Кавелашвили.






