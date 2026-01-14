|
Дональд и Мелания Трампы поздравили президента Грузии и его супругу с Рождеством и Новым годом
14.01.2026 20:04
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поздравил президента Грузии Михаила Кавелашвили с Рождеством и Новым годом, сообщила Администрация президента Грузии.
«Мы поздравляем Его Превосходительство Президента Грузии Михаила Кавелашвили и госпожу Тамар Багратиони с Рождеством и Новым годом. Дональд и Мелания Трампы», — говорится в поздравительной открытке, отправленной президенту Грузии Михаилу Кавелашвили.