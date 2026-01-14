США приостанавливают выдачу иммиграционных виз для граждан 75 стран, включая Россию

14.01.2026 20:28





Госдепартамент США приостанавливает обработку всех типов виз для граждан 75 стран. В текущей редакции уточняется, что речь идет только об иммиграционных визах. При этом заголовок статьи, в котором говорится о «заморозке обработки всех виз», изменен не был.



Согласно документу, консульским сотрудникам предписано отказывать в выдаче виз на основании действующего законодательства до завершения пересмотра процедур проверки и отбора заявителей. Приостановка вступит в силу 21 января и будет действовать в течение неопределенного срока.



В перечень стран, гражданам которых временно прекратят выдачу виз, помимо России входят Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд, Йемен и другие государства.



Как поясняет Fox News, решение связано с более жестким применением нормы иммиграционного законодательства о так называемом public charge — риске того, что иностранец в будущем будет зависеть от государственных пособий. В ноябре 2025 года Госдепартамент США разослал дипмиссиям указания усилить проверки по этому критерию, оценивая состояние здоровья, возраст, уровень владения английским языком, финансовое положение и потенциальную потребность в длительном медицинском уходе.



По данным телеканала, в рамках новых подходов в визе могут отказать в том числе заявителям пожилого возраста или с избыточным весом, а также тем, кто ранее пользовался денежной государственной помощью или проходил институциональное лечение. Представитель Госдепартамента Томми Пигготт заявил, что ведомство будет использовать «свои давние полномочия» для отказа во въезде лицам, которые могут «стать обузой для США», добавив, что иммиграция из этих 75 стран будет приостановлена до завершения пересмотра процедур.



Fox News отмечает, что применение правила public charge существенно менялось при разных администрациях. При Дональде Трампе в 2019 году трактовка нормы была расширена, однако затем частично заблокирована судами и отменена администрацией Джо Байдена. Новая приостановка, как подчеркивается, предусматривает лишь «очень ограниченные» исключения после индивидуальной проверки заявителей.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





