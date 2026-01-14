|
У посольства Ирана задержан участник акции
14.01.2026 21:37
У посольства Ирана, где проходит акция, задержан один человек.
Правоохранители задержали участника акции после того, как тот не стал покидать проезжую часть, несмотря на требование полиции уйти с проезжей части и продолжить протест на тротуаре.
Акция возле иранского посольства продолжается уже более часа.
На месте собрались граждане Грузии и Ирана.
Они выражают солидарность текущим протестам в Иране и протестуют против насильственных действий властей против участников акций.
У демонстрантов флаги Ирана и Грузии. Они также держат плакаты с надписями: «Свободу народам от диктатуры», «Свободу борющемуся иранскому народу».
