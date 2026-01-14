Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
США приостановят выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран, включая Грузию


14.01.2026   21:38


Госдепартамент США принял решение приостановить выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на соответствующую служебную записку.

В списке стран, опубликованном телекомпанией, среди прочих значатся Грузия, Армения, Азербайджан, Беларусь, Россия, Молдова, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.

Под ограничения также попали Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд, Йемен и другие.

Секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила эту информацию в X.

Новая норма вступит в силу 21 января на неопределенный срок.

По словам представителя Госдепартамента Томми Пигготта, мера связана с тем, что власти США пересматривает свои процедуры по проверке заявителей. Ограничение будет действовать пока ведомство «пересматривает процедуры обработки иммиграционных документов, чтобы предотвратить въезд иностранных граждан, которые могли бы получать социальные и государственные пособия».

«Государственный департамент воспользуется своими давними полномочиями, чтобы признать потенциальных иммигрантов непригодными для иммиграции, поскольку они станут обузой для Соединенных Штатов и будут злоупотреблять щедростью американского народа», – пояснил Пиготт.

В ноябре Госдепартамент уже направил консульским представительствам по всему миру телеграмму, в которой предписывалось отказывать в выдаче иммиграционных виз заявителям, которые, по мнению проверяющего, могут стать зависимы от государственных пособий.


