Одного человека задержали у посольства Ирана


14.01.2026   21:40


Там ежедневно проходят акции в поддержку участников антиправительственных митингов в Иране.

По сообщению Radio Tavisupleba, участники тбилисской акции выражали свой протест путем перехода дороги каждый раз, когда загорался зеленый для пешеходов. Позднее, по словам полиции, светофор вышел из строя, а задержанная Нуца Махарадзе именно в это время начала переходить дорогу.

Кроме того, двум участникам акции стало плохо. По сведениям Radio Tavisupleba, один из них узнал, что в Иране был убит его родственник.


