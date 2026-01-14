Два прямо противоположных заявления прозвучали по взаимоотношениям Грузия - ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на фоне беспрецедентного кризиса в отношениях с Брюсселем, что "евроинтеграция является актуальной политической повесткой дня для страны".



"В Конституции Грузии прописано, что мы должны стать полноправным членом Евросоюза. У страны уже есть статус кандидата на вступление в ЕС, мы неукоснительно следуем этому плану и положениям соглашения об ассоциации, осуществляются и будут осуществлены устойчивые реформы», - заявил Кобахидзе, выступая на сессии "Недели устойчивого развития" в Абу-Даби.



Почти одновременно Рикард Йозьвяк, глава европейского бюро Радио Свобода, написал, что в январе Европейский союз начнет процесс отмены безвизового режима для владельцев дипломатических и служебных паспортов, выданных в Грузии, из-за масштабного отката страны от демократии.



Отмена безвиза для обладателей дипломатических паспортов станет символическим шагом со стороны ЕС, отмечает JAMnews. Все обладатели таких паспортов имеют также и обыкновенные гражданские.



Йозьвяк пишет, что приостановка либерализации визового режима является очень редким явлением, поэтому Европейская комиссия выбрала относительно мягкую форму, нацеленную только на дипломатические и служебные паспорта, а не на население Грузии. Но в отчете Еврокомиссии предполагалось, что это может стать следующим шагом, если ситуация не улучшится



