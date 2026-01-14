СМИ: Военное вмешательство США в Иран может произойти в течение следующих 24 часов

14.01.2026 21:41





Израильский чиновник также заявил агентству, что, по всей видимости, Трамп уже принял решение о вмешательстве, но по информации этого источника, масштабы и сроки еще не уточнены.



Одновременно американский чиновник также анонимно подтвердил, что США сейчас активно выводят часть персонала с ключевых баз в регионе в качестве меры предосторожности – в том числе с авиабазы Аль-Удейд в Катаре, крупнейшей американской базы в регионе.



Трамп уже несколько дней открыто угрожает вмешательством в поддержку протестующих в Иране против клерикального правления, но не вдается в подробности. Вчера в интервью CBS News он пообещал «очень жесткие меры», если Иран казнит протестующих. Он призвал иранцев продолжать протесты и брать под контроль государственные учреждения, заявив, что «помощь уже в пути».



Иранская курдская правозащитная группа Hengaw сообщила, что 26-летний Эрфан Солтани, арестованный в связи с протестами в городе Караджа, должен был быть казнен сегодня. Пока нет подтверждений, был ли приговор приведен в исполнение.



По информации иранского чиновника, в результате подавления протестов убиты более 2 000 человек. Американская правозащитная группа HRANA сообщила, что подтвердила гибель 2 403 протестующих и 147 лиц, связанных с правительством.



HRANA сообщила также о 18 137 арестах на данный момент.



Высокопоставленный иранский чиновник, говоривший с Reuters на условиях анонимности, заявил, что Тегеран обратился к союзникам США в регионе, от Саудовской Аравии и ОАЭ до Турции, с просьбой предотвратить нападение Вашингтона на Иран.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





