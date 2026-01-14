США приостановят выдачу иммиграционных виз и гражданам Грузии

14.01.2026 23:29





Соединенные Штаты Америки приостановят выдачу иммиграционных виз и гражданам Грузии.



В международных СМИ распространился полный список стран, гражданам которых США приостановят выдачу виз. Помимо Грузии, в список входят Россия, Армения и Азербайджан.



Полный список стран таков: Афганистан, Албания, Алжир, Антигуа и Барбуда, Армения, Азербайджан, Багамы, Бангладеш, Барбадос, Беларусь, Белиз, Бутан, Босния, Бразилия, Бирма, Камбоджа, Камерун, Кабо-Верде, Колумбия, Кот-д'Ивуар, Куба, Демократическая Республика Конго, Доминика, Египет, Эритрея, Эфиопия, Фиджи, Гамбия, Грузия, Гана, Гренада, Гватемала, Гвинея, Гаити, Иран, Ирак, Ямайка, Иордания, Казахстан, Косово, Кувейт, Кыргызстан, Лаос, Ливан, Либерия, Ливия, Македония, Молдова, Монголия, Черногория, Марокко, Непал, Никарагуа, Нигерия, Пакистан, Республика Конго, Россия, Руанда, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Сенегал, Сьерра-Леоне, Сомали, Южный Судан, Судан, Сирия, Танзания, Таиланд, Того, Тунис, Уганда, Уругвай, Узбекистан и Йемен.



Для справки, пауза вступит в силу 21 января и будет действовать неопределенный срок, пока Государственный департамент не завершит переоценку визовых процедур.





