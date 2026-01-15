Посольство США публикует разъяснения по иммиграционным визам

Посольство США в Грузии предоставляет разъяснения по часто задаваемым вопросам, касающимся ограничений на выдачу иммиграционных виз.



Часто задаваемые вопросы:



Что произойдет с датой моего собеседования по иммиграционной визе? – Заявители на иммиграционную визу, являющиеся гражданами стран, перечисленных выше, могут подать заявку и пройти собеседование. Министерство продолжит назначать даты собеседований, но иммиграционные визы этим гражданам не будут выдаваться в течение периода приостановки.



Есть ли какие-либо исключения? – Граждане с двойным гражданством, подающие заявку с действительным паспортом страны, не указанной выше, не будут затронуты этой приостановкой.



Повлияет ли эта приостановка на мою текущую визу? – Нет. В соответствии с этими рекомендациями иммиграционные визы не были аннулированы. По вопросам, касающимся въезда в Соединенные Штаты, обращайтесь в Министерство внутренней безопасности (DHS).



Распространяется ли эта приостановка на туристические визы? – Нет. Данная приостановка распространяется только на заявителей на иммиграционные визы. Туристические визы являются неиммиграционными визами.



Кроме того, посольство публикует официальную информацию с веб-сайта Государственного департамента (Travel.State.Gov) относительно иммиграционных виз для граждан стран, представляющих высокий риск использования государственных пособий:



«Президент Трамп ясно дал понять, что иммигранты должны быть финансово самодостаточными и не должны быть финансовым бременем для американских налогоплательщиков. Государственный департамент проводит всесторонний пересмотр всех политик, правил и руководящих документов, чтобы гарантировать, что иммигранты из стран с высоким риском не будут использовать государственные пособия в Соединенных Штатах и ​​не станут государственным бременем.



С 21 января 2026 года Государственный департамент временно приостанавливает выдачу всех иммиграционных виз гражданам следующих стран:



Афганистан, Албания, Алжир, Антигуа и Барбуда, Армения, Азербайджан, Содружество Багамских островов, Бангладеш, Барбадос, Беларусь, Белиз, Бутан, Босния и Герцеговина, Бразилия, Мьянма, Камбоджа, Камерун, Кабо-Верде, Колумбия, Кот-д'Ивуар, Куба, Республика Конго, Доминиканская Республика, Египет, Эритрея, Эфиопия, Фиджи, Гамбия, Грузия, Гана, Гренада, Гватемала, Гвинея, Гаити, Иран, Ирак, Ямайка, Иордания, Казахстан, Косово, Кувейт, Кыргызстан, Лаос, Ливан, Либерия, Ливия, Молдова, Монголия, Черногория, Марокко, Непал, Никарагуа, Нигерия, Северная Македония, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Россия, Руанда, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Сенегал, Сьерра-Леоне, Сомали, Южный Судан, Судан, Сирия, Танзания, Таиланд, Того, Тунис, Уганда, Уругвай, Узбекистан и Йеме»н, говорится в заявлении посольства США.





