Сколько граждан Грузии получили иммиграционные визы США в 2020-2024 годах

По данным Государственного департамента США, планируется приостановить выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран. Ограничение коснется иностранцев, планирующих переехать в США для постоянного проживания. Однако это решение не распространяется на краткосрочные визы, такие как временные рабочие, студенческие, туристические и связанные с чемпионатом мира по футболу визы.



Полный список стран, гражданам которых США больше не будут выдавать иммиграционные визы, уже опубликован в международных СМИ — Грузия также есть в этом списке.



Полный список стран выглядит следующим образом: Афганистан, Албания, Алжир, Антигуа и Барбуда, Армения, Азербайджан, Багамы, Бангладеш, Барбадос, Беларусь, Белиз, Бутан, Босния, Бразилия, Мьянма, Камбоджа, Камерун, Кабо-Верде, Колумбия, Кот-д'Ивуар, Куба, Демократическая Республика Конго, Доминика, Египет, Эритрея, Эфиопия, Фиджи, Гамбия, Грузия, Гана, Гренада, Гватемала, Гвинея, Гаити, Иран, Ирак, Ямайка, Иордания, Казахстан, Косово, Кувейт, Кыргызстан, Лаос, Ливан, Либерия, Ливия, Македония, Молдова, Монголия, Черногория, Марокко, Непал, Никарагуа, Нигерия, Пакистан, Республика Конго, Россия, Руанда, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Сенегал, Сьерра-Леоне, Сомали, Южный Судан, Судан, Сирия, Танзания, Таиланд, Того, Тунис, Уганда. Уругвай, Узбекистан и Йемен.



Каково количество иммиграционных виз, выданных Соединенными Штатами?



По данным Бюро консульских дел Государственного департамента США, только в 2024 году Соединенные Штаты выдали 612 258 иммиграционных виз, что на 8,8% больше по сравнению с 2023 годом. В частности, количество иммиграционных виз в 2023 году составило 562 976.



Стоит отметить, что количество иммиграционных виз, выданных Соединенными Штатами, увеличилось в 2,5 раза за последние пять лет. Например, данные Бюро консульских дел Государственного департамента США показывают, что в 2020 году было выдано 240 526 виз, а в 2024 году — 612 258 виз.



Статистика за последние 5 лет выглядит следующим образом:



2020 — 240 526 виз;



2021 год — 285 069 виз;



2022 год — 493 448 виз;



2023 год — 562 976 виз;



2024 год — 612 258 виз.



Сколько иммиграционных виз было выдано гражданам Грузии?



Что касается Грузии, то в 2020-2024 годах Соединенные Штаты Америки выдали в общей сложности 6570 иммиграционных виз гражданам Грузии. Стоит отметить, что количество выданных иммиграционных виз за эти годы характеризовалось динамикой роста.



Конкретно: в 2020-2024 годах количество иммиграционных виз, выданных Соединенными Штатами гражданам Грузии, выглядит следующим образом:



2020 год — 746 виз;

2021 год — 652 визы;

2022 год – 1958 виз;

2023 год – 1397 виз;

2024 год – 1817 виз.



В 2024 году США выдали 1817 иммиграционных виз гражданам Грузии. Большая часть этих виз (1127 виз) была выдана в рамках так называемой программы диверсификации, которая включает лотерею «зеленой карты».



Кроме того, 418 иммиграционных виз были выданы гражданам Грузии, имеющим ближайших родственников в США (родители, супруг(а) и т. д.). При этом 188 иммиграционных виз были выданы лицам, чьи родственники, не подпадающие под предыдущую категорию (например, братья и сестры), являются гражданами США.



Кроме того, 66 иммиграционных виз были выданы гражданам Грузии, являющимся сотрудниками вооруженных сил США или других контингентов и пользующимся льготами по специальной программе. Было выдано 18 иммиграционных виз на основании трудоустройства.





