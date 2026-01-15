Спикер парламента положительно отнесся к приостановке США миграционных виз

Какого-либо критического подхода в связи с этим у нас нет. Напротив, граждане Грузии нужны нам в Грузии. Мы хотим, чтобы граждане Грузии заботились, и были вовлечены в усиление и восстановление своей страны, а не других стран, - указанное заявление в связи с решением США о приостановлении выдачи виз гражданам 75 иностранных государств, в том числе и Грузии, сделал председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.



По его словам, указанное решение является повесткой дня того или иного государства, в зависимости от того, какую миграционную политику имеет последняя.



«Это решать им. Речь не идет о туристических визах, визах иной категории, речь идет о миграционных визах. Это часть внутриполитической политики любой страны, какую миграционную политику она проводит.



Мы знаем, что у новой администрации США радикально иные взгляды, и прежняя администрация также является осуществлением той же политики. Приоритет, чтобы наши граждане оставались в нашей стране. Наша страна идет вперед, и важно, чтобы все граждане были вовлечены в ее развитие»,- отметил Папуашвили и добавил, что «в 90-е из страны выехали особо важные человеческие и интеллектуальные ресурсы, которые сегодня строят и развивают благополучие и общество других стран»





