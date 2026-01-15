«Грузинская мечта» обратилась с официальной жалобой к BBC и требует извинений

«В день выхода клеветнических публикаций BBC, в соответствии с ранее заявленным нами намерением, от имени партии »Грузинская мечта — Демократическая Грузия» вчера мы официально обратились с жалобой к BBC», — заявил на сегодняшнем брифинге председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По словам Папуашвили, обвинения в якобы использовании грузинскими властями «камита» являются ложными, необоснованными и клеветническими.



Шалва Папуашвили заявил, что «Грузинская мечта» требует от BBC публичных извинений, а также удаления фильма и связанных с ним материалов с соответствующих платформ.



Папуашвили подробно остановился на обосновании жалобы.



«Как вам известно, 1 декабря 2025 года финансируемая из публичных источников Великобритании телекомпания BBC опубликовала фильм и другие связанные с ним материалы, содержащие тяжёлые, вредоносные и категорические обвинения, в том числе утверждения о якобы использовании властями Грузии химического оружия времён Первой мировой войны — »камита». Эти обвинения являются ложными, необоснованными и клеветническими.



Абсурдность обвинений, характер и масштаб допущенных нарушений и недобросовестных действий наводят на мысль, что мы имеем дело с политической кампанией, цель которой — репутационный ущерб грузинским властям посредством заранее заданного ложного нарратива. Уровень достоверности использованных материалов и форма их представления общественности ясно показывают, что публикации направлены на формирование общественного восприятия и политического нарратива, а не на информирование аудитории посредством точной, сбалансированной и должным образом основанной на источниках журналистики. Данный ложный нарратив впоследствии был распространён и усилен рядом высокопоставленных иностранных официальных лиц и внутренних политических акторов и используется как инструмент политически мотивированной атаки против правящей политической партии Грузии — »Грузинской мечты».



Исходя из этого, в день выхода клеветнических публикаций BBC, в соответствии с заявленным нами намерением, от имени партии »Грузинская мечта — Демократическая Грузия» вчера мы официально обратились с жалобой в BBC. Что касается обоснования жалобы и наших требований.



Указанный фильм и сопутствующие публикации содержат серьёзные и неподтверждённые обвинения, которые нарушают собственные редакционные стандарты BBC, Кодекс вещания Британского управления по коммуникациям (Ofcom) и фундаментальные принципы ответственной журналистики. Прежде всего, имеет место грубое нарушение обязательства точности. BBC в своих публикациях представила как факт утверждение о том, что правоохранительные органы Грузии якобы применяли химическое вещество »камит» во время протестных акций. Это утверждение не опирается ни на один проверенный, независимый или надёжный источник. Напротив, в результате проведённого расследования было подтверждено, что указанное вещество Министерством внутренних дел не только никогда не применялось, но и никогда не находилось у него в распоряжении. BBC также искажённо представляет факты, создавая впечатление, будто участники собраний не совершали насильственных действий в отношении правоохранительных органов, и, несмотря на это, полиция всё равно разгоняла собрания. Кроме того, BBC ложно и без надёжных доказательств утверждает, что почётный председатель »Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили участвовал в процессе принятия решений о разгоне насильственных собраний, проходивших в ноябре–декабре 2024 года.



Второй серьёзной проблемой является нарушение принципа беспристрастности. Программа развивает явно односторонний нарратив и представляет власти Грузии как организаторов насильственных действий, »пророссийских», »стоящих на стороне российских интересов» и т. д.



При этом игнорируется позиция властей, официальные разъяснения правоохранительных органов и тот контекст, который необходим для объективного анализа событий. Третий вопрос касается игнорирования принципов справедливости и права на ответ. BBC обратилась к властям Грузии по поводу тяжёлых обвинений всего за несколько дней до выхода программы в эфир. Такая практика противоречит собственным редакционным правилам BBC, которые в случаях серьёзных и наносящих репутационный ущерб обвинений требуют реальной коммуникации с соблюдением адекватных сроков. Также важно отметить элементы клеветы. В программе использованы заявления конкретных лиц, при этом их надёжность, возможный конфликт интересов и прошлое не были раскрыты аудитории. В результате зритель получает искажённую картину, в которой предположения и гипотезы представлены как подтверждённые факты.



Жалоба полностью основана на редакционных принципах BBC, Кодексе вещания Британского управления по коммуникациям, а также на практике Европейского суда по правам человека, который чётко устанавливает, что при распространении серьёзных обвинений на журналиста возлагается обязанность высочайшей точности, проверки и справедливости.



В нашей жалобе мы требуем:



Удаления фильма и связанных с ним материалов с соответствующих платформ.



Публичных и чётких извинений со стороны BBC за:

– выдвижение предположений и утверждений без фактических оснований о якобы использовании грузинскими правоохранительными органами «камита»;

– распространение без фактических оснований информации о якобы применении физической силы правоохранительными органами в условиях, когда участники собраний не нападали на них;

– утверждение без фактических оснований о совпадении интересов »Грузинской мечты» с интересами России;

– распространение без фактических оснований информации о якобы участии почётного председателя »Грузинской мечты» в принятии решений о разгоне насильственных собраний.



Также разъясняю, что в соответствии с законодательством Великобритании установлен порядок обжалования, согласно которому пострадавшая сторона сначала должна обратиться непосредственно к СМИ, что мы и сделали нашей вчерашней жалобой.



Если BBC не исправит нарушение самостоятельно, следующим этапом станет обращение в Британское управление по коммуникациям (Ofcom). Если и там нарушение не будет устранено, у нас появится возможность обратиться в суд Великобритании. Для разоблачения этой гнусной кампании против Грузии мы используем все правовые средства, включая право обращения в Европейский суд по правам человека», — заявил Шалва Папуашвили.





