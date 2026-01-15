Паата Бурчуладзе: Я горжусь 4-м октября, вы судите меня за это?

«4-е октября было одним из самых важных дней в моей жизни. Я этим горжусь — и вы судите меня за это?» — заявил лидер движения «Проспект Руставели» Паата Бурчуладзе в Тбилисском городском суде, где проходит судебный процесс по делу задержанных по событиям 4 октября.



По его словам, «4 октября 250 000 человек проголосовали за возвращение власти».



«Господин судья, господа прокуроры, давайте разберёмся: что вы расследуете — что произошло 4 октября или кто повредил забор? Уже всем ясно, что весь этот шум и задержания служат лишь одной цели — впервые в истории Грузии заслонить успешный акт народного собрания и представить его как насилие.

4 октября был одним из самых важных дней в моей жизни. У меня было много хороших и успешных дней, но 4 октября — один из самых значимых. Я этим горжусь — и вы судите меня за это? Это непонимание. Мне вменяют следующие пункты: свержение власти, насилие, призывы к насилию, захват стратегического объекта.



Давайте рассмотрим эти вопросы, и если подытожим, что я прав, сегодня всех нужно отпустить по домам. Покажите мне хотя бы одно видео, где я призываю к насилию или к его организации. Если не можете показать — значит, эта статья снимается. Вы не сможете показать, потому что такого не существует.



Второе — свержение власти. Я всегда говорил о мирном свержении, которое и произошло. Что вы думаете, что такое мирное свержение? То, что происходит в Иране, — вот что такое свержение: весь Иран в огне. Мирное свержение произошло на Руставели 4 октября. 250 000 человек отдали голос за возвращение власти, и любое правительство, обладающее хотя бы минимальным чувством собственного достоинства, уже ушло бы в отставку. Так называемый председатель парламента хвастается, будто за них проголосовали 1 120 000 человек. Допустим, это так. Тогда давайте посчитаем, сколько человек 4 октября проголосовали за их отставку? Как минимум 250 000 человек, у каждого из которых есть как минимум три члена семьи. Многие не смогли приехать из регионов из-за отсутствия денег. Кроме того, более миллиона эмигрантов, 92% из которых настроены против власти.



Что касается стратегического объекта — якобы мы хотели его захватить. Неужели кто-то верит, что если бы сотни тысяч людей действительно захотели захватить это маленькое здание, мы бы не смогли этого сделать? Кто бы нам помешал, если бы у нас было такое желание? Столько людей подошло к этому небольшому зданию — и его не взяли?



Лучше всех значение 4 октября осознала »Мечта» Иванишвили. Именно поэтому они делают акцент не на том, что люди от площади Свободы до площади Республики проголосовали за их отставку, а намеренно переводят внимание на забор, который мы нашли уже заранее разрезанным. Чтобы придать этому значение, по »делу забора» задержали более 60 невиновных людей. Если вас так уж интересует история с забором, обязательно вызовите премьер-министра страны, который по телевидению дал признательные показания, сказав: »Мы устроим им там сюрприз». Трампа вызывали в суд — и он пришёл. Вызовите и вы, спросите, что значит фраза »мы устроим им сюрприз». Что это был за сюрприз? И этот вопрос снят. Все три обвинения, выдвинутые против нас, сняты.



Я — самый счастливый человек, потому что являюсь инициатором исторического национального собрания 4 октября. Оставьте в покое остальных — организацией занимался я. Это право мне дала Конституция. Вам остаётся лишь привести лжесвидетелей, которые будут утверждать, будто я тайно и незаконно призывал к насилию», — заявил Паата Бурчуладзе.





