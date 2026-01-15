США отказали рекордному с начала 2000-х числу россиян в убежище

Власти США за прошедший фискальный год, длившийся с октября 2024-го по сентябрь 2025-го, одобрили 2948 заявок на убежище для граждан России, а еще 1270 россиянам — отказали. Это следует из данных проекта TRAC, который занимается сбором информации о просителях убежища в США, обратила внимание «Верстка». При этом число отказов выросло в два раза год к году и стало рекордным как минимум с 2001-го, когда TRAC начал вести статистику. Общий уровень одобрений в убежище упал с 84% в 2024-м до 69% в 2025-м. Это самый низкий показатель за последние пять лет.



В то же время за 2022–2025 фискальные годы россиянам одобрили более чем в два раза больше заявок на убежище, чем в период с 2001 по 2021 год — 9806 против 4542. Больше всего заявок на убежище американские власти рассмотрели в 2024 году — свыше 4,6 тыс. В 2025-м было рассмотрено чуть больше 4,3 тыс. заявок. Самый высокий уровень одобрения заявок был в 2022 году — он составил 87%. В целом при президенте Джо Байдене в 2021–2024 годах гражданам России одобряли 85–87% обращений за убежищем. Во время первого срока Дональда Трампа в 2017–2020 годах уровень одобрений был ниже — 64–74%.



Несмотря на то, что в 2025 году процент одобрений снизился, он остается «запредельно высоким», говорит директор по развитию в юрфирме Modern Law Group Марина Соколовская. Она добавила, что по этому показателю россияне занимают второе место после граждан Беларуси. В то же время представители правозащитных организаций, которые помогают россиянам в процессе получения убежища, прогнозируют дальнейшее ужесточение миграционной политики.



«Трамп радикально снизил поток беженцев на южной границе, организовал массовую высылку тысяч просителей убежища на специальных рейсах — все это его администрация и сторонники воспринимают как победу», — пояснил президент Russian America for Democracy in Russia Дмитрий Валуев.



Согласно отчету Human Right First, с 20 января по 30 ноября 2025 года из США было отправлено 1912 депортационных рейсов в 79 стран. На четырех таких спецрейсах вывезли 180–200 граждан России, подсчитала «Верстка». Остальные просители убежища после отказа были выдворены из страны коммерческими рейсами.



Накануне, 14 января, телеканал Fox News сообщил, что с 21 января США приостанавливают выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран, в том числе россиянам. Однако это решение не должно коснуться просителей убежище, отметил Валуев.





